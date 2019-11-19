2019-11-19T09:49:51+03:00
В мире

Россия увеличила количество вложений в госбумаги США

Крупнейшим держателем американских облигаций остается Япония
Юлия САЛЬНИКОВА
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Увеличилось количество американских облигаций, приобретенных РоссиейУвеличилось количество американских облигаций, приобретенных РоссиейФото: REUTERS
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Минфин США отчитался о распределении американских государственных бумаг среди держателей. По данным за сентябрь 2019 года, количество облигаций, купленных Россией, резко увеличилось. Как сообщают в американском ведомстве, вложения России в госбумаги США увеличилось до 10,075 миллиардов долларов. Из них основная часть (7,009 миллиардов долларов) – краткосрочные вложения. Остальные 3,066 миллиарда долларов – долгосрочные облигации.

Как сообщает ТАСС, противоположная ситуация была весной 2018 года, когда Россия наоборот сокращала объем вложений в американские государственные бумаги. Если в апреле они составляли 96 миллиардов долларов, то к маю уменьшились до 14,9 миллиардов долларов, а к августу того же года этот показатель сократился до 10.8 миллиардов долларов.

Больше всего денег вложили в облигации США японцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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