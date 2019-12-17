В шорт-лист претендентов на «Оскар» помимо «Дылды» попал российский мультфильм

СЕГОДНЯ 04:49 2019-12-17T04:58:02+03:00

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От России на кинопремии «Оскар» может быть представлено сразу две ленты. Одна – художественная, фильм Кантемира Балагова «Дылда», другая – анимационная, которкометражный мультфильм «Он не может жить без космоса». Анимация попала в шорт-лист и будет бороться за победу в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм». Окончательный список претендентов по номинациям объявят 13 января, а сама премия состоится в Лос-Анджелесе в феврале 2020 года.

Режиссер анимации - Констанин Бронзит. Это история о матери и сыне, создатели мультфильма затрагивают серьезные темы о том, что значит для человека и его близких такое понятие как долг и предназначение. Этот мультфильм стал лучшим на фестивале Blow-Up Arthouse International Film Festival в Чикаго.

Предыдущая работа режиссера имеет похожее название - "Мы не можем жить без космоса", однако, это совсем другая история и другие мысли, которыми режиссер хотел поделиться со зрителем.

Дылда Трейлер (2019).

ИСТОЧНИК KP.RU