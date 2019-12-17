Трамп объяснил поездку Джулиани в Украину тем, что тот «любит свою страну»

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-17T06:31:30+03:00

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Дональд Трамп сказал что «мало знает о целях и результатах визита» своего адвоката Руди Джулиани в Украину. Глава Белого дома считает, что Джулиани ездил туда, потому что является «борцом с преступностью». Таких борцов, по мнению Трампа, в США не было за последние 50 лет.

- Великий человек, который любит нашу страну. Он] смотрит, что происходит, - приводит слвоа американского лидера CNN - Мы говорили о том обмане с импичментом, выдумке о сговоре с Россией. Он знает, что делает.

Правда, западные журналисты предполагают, что Трамп не может "мало знать" об этой поездке, потому что сам туда Джулиани и направил. Более того, его личный адвокат признался журналистам о целях визита. Он добывал информацию, которая опровергнет обвинения демократов в деле об импичменте. Джулиани впервые признался - увольнение украинского посла было важной частью его расследования против демократов в интересах своего клиента (президента США).

В понедельник 16 декабря демократы из Конгресса США официально обвинили Трампа в мошенничестве и госизмене.

ИСТОЧНИК KP.RU