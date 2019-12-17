На угольной шахте в Китае случился обвал: 14 горняков погибли

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-17T07:47:08+03:00

В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В результате выброса газа на угольной шахте в уезде Аньлун китайской провинции Гуйчжоу произошел обвал. Погибли по меньшей мере 14 горняков. Семерых удалось спасти, но еще два человека остаются под завалами.

Обрушение шахты произошло во вторник, 17 декабря, рано утром - около 01:30 по местному времени (20:30 мск понедельника). В момент инцидента под землей находились 23 человека.

Согласно данным "Синьхуа", поисково-спасательная операция продолжается. Также устанавливаются дополнительные обстоятельства случившегося.

Сайт kp.ru писал, что этим летом в китайской провинции Шаньси погибли двое шахтеров, еще 13 человек пострадали. Все они надышались ядовитым газом, который стал выделяться во время проведения механизированных работ.

В еще раньше в Цзилине произошел обвал пород из-за землетрясения. Под завалами погибли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU