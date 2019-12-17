2019-12-17T07:47:08+03:00
Происшествия

На угольной шахте в Китае случился обвал: 14 горняков погибли

Два человека по-прежнему остаются под завалами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человекВ результате выброса газа на угольной шахте в Китае погибли 14 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В результате выброса газа на угольной шахте в уезде Аньлун китайской провинции Гуйчжоу произошел обвал. Погибли по меньшей мере 14 горняков. Семерых удалось спасти, но еще два человека остаются под завалами.

Обрушение шахты произошло во вторник, 17 декабря, рано утром - около 01:30 по местному времени (20:30 мск понедельника). В момент инцидента под землей находились 23 человека.

Согласно данным "Синьхуа", поисково-спасательная операция продолжается. Также устанавливаются дополнительные обстоятельства случившегося.

Сайт kp.ru писал, что этим летом в китайской провинции Шаньси погибли двое шахтеров, еще 13 человек пострадали. Все они надышались ядовитым газом, который стал выделяться во время проведения механизированных работ.

В еще раньше в Цзилине произошел обвал пород из-за землетрясения. Под завалами погибли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-директор столичного филиала банка "Югра" вышла из СИЗО
На угольной шахте в Китае случился обвал: 14 горняков погибли
США уточнят серьезность намерений Турции по закрытию базы Инджирлик
Опрос: 52 процента американцев не одобряют политику Трампа
Глава Пентагона считает, что в КНДР продолжат испытания ракет
Трамп объяснил поездку Джулиани в Украину тем, что тот «любит свою страну»
Маколей Калкин помог блогеру сделать ловушку для воров как в фильме «Один дома»
В Роструде назвали число сокращенных рабочих недель в 2020 году
Каждый четвертый житель мегаполиса не доверяет соседям
В шорт-лист претендентов на «Оскар» помимо «Дылды» попал российский мультфильм
Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов
В компании Boeing приостанавливают выпуск самолетов 737 MAX с января 2020 года
Старейшая супружеская пара мира отмечает 80-летие брака
В Берлине неизвестные вскрыли могилу одного из авторов идеи Холокоста
Женщинам понадобится еще сто лет, чтобы преодолеть гендерное неравенство
«Зимой сажать не принято?»: Участники шоу «Квартал 95» спели для Зеленского про «посадки»
Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"
Демократы из Конгресса США обвинили Трампа в госизмене и мошенничестве
Россия и Китай направили в Совбез ООН резолюцию о смягчении санкций в отношении КНДР
Украинский суд признал неконституционным законопроект о расширении полномочий Зеленского
Молодожены расстались в день свадьбы из-за побитой тещи
На Украине неизвестные захватили храм канонической церкви
Ученые назвали алкогольный напиток, от которого самое сильное похмелье