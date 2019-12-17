Ученые разгадали предназначение каменных истуканов с острова Пасхи

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-17T08:48:53+03:00

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Тайна загадочных каменных истуканов с острова Пасхи (Рапануи) наконец-то раскрыта. Группа ученых из США, Чили и Новой Зеландии выяснили, что местные жители использовали статуи моаи для сохранения плодородия земель.

Исследователи изучили двух истуканов в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центре острова и взяли анализ образцов почв в этом районе. Оказалось, что именно здесь рапануйцы выращивали бананы, сладкий картофель и колоказию.

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ИСТОЧНИК KP.RU