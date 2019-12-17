2019-12-17T09:41:40+03:00
Политика

В Средиземном море начались совместные учения ВМС России и Сирии

Корабли выполняют артиллерийские стрельбы и маневрирование
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Военно-морской флот РФ совместно с ВМС Сирии приступил к проведению учений в восточной части Средиземного моря. От российской стороны в маневрах задействованы надводные корабли и самолеты с авиабазы "Хмеймим", а с сирийской - ракетные катера и тральщики.

По словам руководителя учений контр-адмирала Александра Юлдашева, суда планируют отработать различные тактические эпизоды, включая совместные артиллерийские стрельбы и маневрирование.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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