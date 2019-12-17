Эксперты назвали самое желанное в мире место для путешествий

СЕГОДНЯ 09:49 2019-12-17T10:46:52+03:00

В рейтинг также попала Аляска и Нью-Йорк

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Google опубликовал рейтинг наиболее желаемых в мире мест для путешествий. Для этого эксперты проанализировали поисковые запросы пользователей за 2019 год.

Таким образом, в текущем году путешественники больше всего мечтали попасть на Мальдивы. "Серебро" в рейтинге у Японии, а на третьем месте в списке предпочтений у пользователей оказался остров Бора-Бора во Французской Полинезии.

В "пятерку мечты" также вошли Лас-Вегас и столица Мексики, Мехико.

По данным экспертов, в топ также вошли вошли штат Аляска, Новый Орлеан, штат Калифорния, Нью-Йорк и Коста-Рика. Данные опубликованы на странице Google Trends.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий. В рейтинг вошли как страны ближнего зарубежья, так и экзотические направления.

ИСТОЧНИК KP.RU