"Держать лезвия наточенными": В Роскачестве дали советы по выбору коньков

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-17T10:04:45+03:00

Эксперты заявили, что покупать жесткие ботинки для спортсменов любителям не стоит из-за их дороговизны

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Эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору коньков. Так, выяснилось, что любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов из-за их дороговизны и кататься в них будет крайне неудобно.

Также эксперты предостерегли от покупки коньков "под шерстяной носок". Было отмечено, что нога должна хорошо фиксироваться в ботинке,. Обувь на размер больше дает лишнее скольжение. В Роскачестве отметили, что любителям лучше купить коньки с утеплителем, надев тонкие термоноски.

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ИСТОЧНИК KP.RU