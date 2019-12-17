"Держать лезвия наточенными": В Роскачестве дали советы по выбору коньков
Эксперты заявили, что покупать жесткие ботинки для спортсменов любителям не стоит из-за их дороговизны
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Эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору коньков. Так, выяснилось, что любителям не стоит покупать жесткие ботинки для спортсменов из-за их дороговизны и кататься в них будет крайне неудобно.
Также эксперты предостерегли от покупки коньков "под шерстяной носок". Было отмечено, что нога должна хорошо фиксироваться в ботинке,. Обувь на размер больше дает лишнее скольжение. В Роскачестве отметили, что любителям лучше купить коньки с утеплителем, надев тонкие термоноски.
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ИСТОЧНИК KP.RU