Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме
Ранее власти предоставили американской компании Ukrainian Energy право на разработку месторождения Варвинское
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Американские СМИ пишут о том, что украинская компания "Нафтогаз" подала в суд на местные власти в связи с тем, что они ранее выдали разрешение фирме США на разработку нефтегазового месторождения Варвинское.
Уточняется, что иск был подан на прошлой неделе в суд в Киев.
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ИСТОЧНИК KP.RU