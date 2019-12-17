2019-12-17T10:58:04+03:00
В мире

Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме

Ранее власти предоставили американской компании Ukrainian Energy право на разработку месторождения Варвинское
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские СМИ пишут о том, что украинская компания "Нафтогаз" подала в суд на местные власти в связи с тем, что они ранее выдали разрешение фирме США на разработку нефтегазового месторождения Варвинское.

Уточняется, что иск был подан на прошлой неделе в суд в Киев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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