Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме

СЕГОДНЯ 10:58 2019-12-17T10:58:04+03:00

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Американские СМИ пишут о том, что украинская компания "Нафтогаз" подала в суд на местные власти в связи с тем, что они ранее выдали разрешение фирме США на разработку нефтегазового месторождения Варвинское.

Уточняется, что иск был подан на прошлой неделе в суд в Киев.

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ИСТОЧНИК KP.RU