Каждый десятый россиянин планирует встретить новый год в клубе или ресторане

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-17T11:10:38+03:00

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Россияне постепенно определяются со своими планами на Новый год. Большинство встретят бой курантов дома в компании семьи и друзей. Такой вариант ответа выбрали 63% респондентов. И, несмотря на большой показатель, процент людей, которые выбирают домашний праздник, снизился на 5 пп.

Каждый пятый собирается отправиться в гости, а каждый десятый забронировал столик в кафе, ресторане или отдал предпочтение клубу. Эксперты связывают данную тенденцию не только с ростом доходов населения, но и с усилением чувства общественной безопасности.

- Восприятие Нового года как семейного праздника укоренилось в нашем обществе в конце 1990-х годов, — отметила в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, профессор кафедры труда и социальной политики Любовь Храпылина. – У встречи дома есть еще один плюс, который видят люди – это возможность сэкономить. Отметит этот день дома экономнее, чем в кафе.

От домашнего варианта празднования постепенно отказывается поколение Z – это люди, которые родились с 1997 по 2010 годы. Они стремятся менять обстановку, устраивать шоу, чувствовать вовлеченность во всеобщую атмосферу.

- Они чаще других предпочитает отмечать с друзьями в ресторанах и кафе. Самые немногочисленные категории населения будут встречать праздник в поездках по России 3% или отправятся за границу 2%. Стоит отметить, что эти данные выросли на 2 и 1%, соответственно, - комментирует президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милёхин.

А вот работать в новогоднюю ночь будет меньше людей. В 2018 году 2% респондентов, а в этом — 1%. Не определились с планами 3% респондентов.

Новый год — это не только долгожданный праздник, но и повод для многочисленных трат. Закупаться россияне уже начали, так что различные эксперты смогли сделать первые выводы о том, на что и сколько мы готовы потратить в уходящем 2019-м. «Комсомольская правда» изучила самые интересные исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU