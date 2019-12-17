Бывшего лидера Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-17T12:17:28+03:00

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Пакистанские СМИ сообщают, что экс-президента страны Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни. Мужчину обвиняют в государственной измене.

Сообщается, что впервые в истории страны коллегия специального суда из трех человек приговорила политика к смертной казни по 6 статье конституции страны.

Так, двое из троих судей проголосовали за высшую меру наказания.

По данным следствия, Мушарраф, который занимал высшую государственную должность с 2001 по 2008 год, совершил государственную измену в 2007 году. Политик ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

К слову, по местным законам госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением, сообщает телеканал Samaa.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре в отставку из-за громкого скандала подал министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара. Он также отвечает за вопросы экономического сотрудничества с Россией. Политика подозревали в незаконных растратах денежных средств из бюджета страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750152" frameborder="0"></iframe> Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор.Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей

ИСТОЧНИК KP.RU