2019-12-17T11:43:32+03:00
Происшествия

Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане

Погибли десять человек, в том числе две женщины и трое детей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Десять мирных жителей погибли при взрыве в АфганистанеДесять мирных жителей погибли при взрыве в АфганистанеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли десять мирных жителей, в том числе две женщины и трое детей. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.

Согласно его данным, автомобиль с гражданскими наехал на придорожную мину, установленную боевиками запрещенной в России террористической группировки Талибан. Водитель и все пассажиры машины погибли, передает Tolo News.

Сами боевики пока никак не прокомментировали случившееся.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в результате взрыва рядом с центром подготовки сухопутных войск Афганистана в Кабуле погибли четверо военнослужащих. Террорист-смертник привел бомбу в действия неподалеку от служебного объекта.

За несколько дней до этого еще один взрыв прогремел у здания МВД. Жертвами теракта стали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека
Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта
На грани: Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
В МЧС напомнили правила безопасности при запуске салютов
Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января
"Квартал 95" посвятил новую песню "пресвятой погорелице" Украины
Российский нарколог прокомментировал данные о самом опасном алкоголе
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане
Бывшего лидера Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Каждый десятый россиянин планирует встретить новый год в клубе или ресторане
РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб
Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме