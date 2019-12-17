Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-17T11:43:32+03:00

Десять мирных жителей погибли при взрыве в Афганистане Фото: REUTERS

Погибли десять человек, в том числе две женщины и трое детей

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В провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли десять мирных жителей, в том числе две женщины и трое детей. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.

Согласно его данным, автомобиль с гражданскими наехал на придорожную мину, установленную боевиками запрещенной в России террористической группировки Талибан. Водитель и все пассажиры машины погибли, передает Tolo News.

Сами боевики пока никак не прокомментировали случившееся.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в результате взрыва рядом с центром подготовки сухопутных войск Афганистана в Кабуле погибли четверо военнослужащих. Террорист-смертник привел бомбу в действия неподалеку от служебного объекта.

За несколько дней до этого еще один взрыв прогремел у здания МВД. Жертвами теракта стали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU