Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане
В провинции Хост на востоке Афганистана прогремел взрыв. В результате инцидента погибли десять мирных жителей, в том числе две женщины и трое детей. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.
Согласно его данным, автомобиль с гражданскими наехал на придорожную мину, установленную боевиками запрещенной в России террористической группировки Талибан. Водитель и все пассажиры машины погибли, передает Tolo News.
Сами боевики пока никак не прокомментировали случившееся.
Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее в результате взрыва рядом с центром подготовки сухопутных войск Афганистана в Кабуле погибли четверо военнослужащих. Террорист-смертник привел бомбу в действия неподалеку от служебного объекта.
За несколько дней до этого еще один взрыв прогремел у здания МВД. Жертвами теракта стали семь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU