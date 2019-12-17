2019-12-17T11:30:03+03:00
Общество

Российский нарколог прокомментировал данные о самом опасном алкоголе

Разницы между дешёвым и дорогим алкоголем нет, если выпить слишком много
Ася КУЗНЕЦОВА
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Самое быстрое опьянение вызывают напитки с содержанием около 20% алкоголяСамое быстрое опьянение вызывают напитки с содержанием около 20% алкоголяФото: Влад КОМЯКОВ
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Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков считает неоднозначной идею разных последствиях тех или иных алкогольных напитков для организма.

- Рассуждение о том, что херес вреднее водки, мне кажется, малоубедительным. При каких-то обстоятельствах он всасывается быстрее в слизистую желудка, да. Но все исследования многочисленные подтверждают, что дело не в качестве алкоголя (хотя, конечно, есть и суррогаты и отравления метиловым спиртом). В массовом порядке прежде всего нужно говорить о количестве. И количестве чего именно — почти всё равно, - цитирует RT слова нарколога.

Зыков отмечает, что при употреблении любого даже самого качественного алкоголя, но в большом количестве, результат будет тем же, что после дешёвого суррогата.

Ранее сайт kp.ru писал об исследовании учёного Брайтонского университета Хала Сосабовски, в результате которого выяснилось, что самое быстрое опьянение и самое сильно похмелье вызывают херес и портвейн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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