Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января
Врач и ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин посоветовал, как избежать похмелья после возлияния в новогоднюю ночь. Болезненное состояние после употребления спиртного вызывает не только количество выпитого, но и его качество.
- Качество определяется не ценой, а количеством различных примесей в алкоголе. В этом смысле похмелье с одинаковой вероятностью может наступить от портвейна, хереса, пива, мадеры и водки. Стоит превысить определенную дозу и не важно, какой напиток употребляет человек. Избежать похмелья только один способ – не употреблять алкоголь, - комментирует ФАН Сергей Агапкин.
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Ранее исследователи из Брайтонского университета в Великобритании пришли к выводу, что употребление хереса и портвейна быстрее всего вызывает опьянение, а еще приводит к сильному похмелью. Дело в том, что указанные напитки быстрее всего всасываются в кровь, в отличие от более крепкого алкоголя. Помимо этого, в составе продукта высокая доля этанола - 20%.
Ученые также не советуют разбавлять крепкий алкоголь водой, это приведет к еще худшим последствиям.
Учёные назвали напитки, вызывающие самое сильное похмелье.Оказалось, это свойство связано с быстротой опьянения
ИСТОЧНИК KP.RU