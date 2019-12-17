2019-12-17T12:11:29+03:00
Общество

Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января

Способ, по мнению специалиста, один - не употреблять алкоголь
Елена АКИМОВА
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Специалист посоветовал, как избежать похмелья после встречи Нового годаСпециалист посоветовал, как избежать похмелья после встречи Нового годаФото: Евгения ГУСЕВА
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Сергей Агапкин посоветовал, как избежать похмелья после возлияния в новогоднюю ночь. Болезненное состояние после употребления спиртного вызывает не только количество выпитого, но и его качество.

- Качество определяется не ценой, а количеством различных примесей в алкоголе. В этом смысле похмелье с одинаковой вероятностью может наступить от портвейна, хереса, пива, мадеры и водки. Стоит превысить определенную дозу и не важно, какой напиток употребляет человек. Избежать похмелья только один способ – не употреблять алкоголь, - комментирует ФАН Сергей Агапкин.

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Ранее исследователи из Брайтонского университета в Великобритании пришли к выводу, что употребление хереса и портвейна быстрее всего вызывает опьянение, а еще приводит к сильному похмелью. Дело в том, что указанные напитки быстрее всего всасываются в кровь, в отличие от более крепкого алкоголя. Помимо этого, в составе продукта высокая доля этанола - 20%.

Ученые также не советуют разбавлять крепкий алкоголь водой, это приведет к еще худшим последствиям.

Учёные назвали напитки, вызывающие самое сильное похмелье.Оказалось, это свойство связано с быстротой опьянения

ИСТОЧНИК KP.RU

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