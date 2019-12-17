2019-12-17T11:48:54+03:00
Общество

В МЧС напомнили правила безопасности при запуске салютов

Важно не только то, как запускаются фейерверки, но и их качество
Ольга МАТЫС
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Основные правила безопасности - выбор правильной пиротехники и правильной площадки для запуска.Основные правила безопасности - выбор правильной пиротехники и правильной площадки для запуска.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В предновогоднее время снова актуальным стало использование разной пиротехники - фейерверков, петард и салютов. В МЧС решили напомнить, что запуск любых подобных устройств запрещен вблизи домов и тем более с балконов и крыш. Запрет также распространяется и на сценические площадки и территории рядом со взрывоопасными объектами или линиями электропередачи.

Площадка для запуска пиротехники должна быть максимально ровной и открытой - без деревьев и как минимум в 50 метрах от жилых домов.

- Ракеты часто залетают на балконы или в квартиры, пробивая оконные стекла. Все это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. Тем более, нельзя направлять петарды в сторону зрителей, держать горящую пиротехнику в руках или доверять её запуск детям. В этом году из-за нарушений правил пожарной безопасности при запуске фейерверков произошло более 70 пожаров, в результате которых пострадали более 10 человек, - пояснил представитель службы в разговоре с ТАСС.

Однако важнейшим пунктом является еще и надежность самой пиротехники - покупая петарды или фейерверки, нужно быть уверенным, что они не контрафактные и имеют сертификаты соответствия. Ранее kp.ru рассказывал об основных правилах выбора петард и фейерверков к Новому году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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