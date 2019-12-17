Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-17T12:07:33+03:00

В исследовании приняли участие 23 тысячи человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали на протяжении восьми лет

Изменить размер текста: A A

Итальянские ученые выяснили, что регулярное употребление перца чили может снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

К таком выводу специалисты пришли после ряда исследований. В них приняли участие 23 тысячи человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали на протяжении восьми лет.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU