2019-12-17T12:07:33+03:00
Общество

Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта

В исследовании приняли участие 23 тысячи человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали на протяжении восьми лет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Итальянские ученые выяснили, что регулярное употребление перца чили может снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

К таком выводу специалисты пришли после ряда исследований. В них приняли участие 23 тысячи человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали на протяжении восьми лет.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека
Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта
На грани: Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
В МЧС напомнили правила безопасности при запуске салютов
Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января
"Квартал 95" посвятил новую песню "пресвятой погорелице" Украины
Российский нарколог прокомментировал данные о самом опасном алкоголе
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане
Бывшего лидера Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Каждый десятый россиянин планирует встретить новый год в клубе или ресторане
РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб
Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме