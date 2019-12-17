Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта
В исследовании приняли участие 23 тысячи человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали на протяжении восьми лет
Изменить размер текста:
Итальянские ученые выяснили, что регулярное употребление перца чили может снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
К таком выводу специалисты пришли после ряда исследований. В них приняли участие 23 тысячи человек, за состоянием здоровья которых ученые наблюдали на протяжении восьми лет.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU