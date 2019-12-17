Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека
По словам главы МИД РФ, сейчас многие страны сталкиваются с притеснением нацменьшинств и ростом радикальных настроений
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На данный момент главными проблемами в области прав человека являются притеснение национальных меньшинств и рост радикальных настроений, включая неонацистские. Такого мнения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Текст его приветственного слова во вторник, 17 декабря, зачитал замглавы МИД Сергей Вершинин на международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
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ИСТОЧНИК KP.RU