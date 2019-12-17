2019-12-17T12:11:04+03:00
Политика

Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека

По словам главы МИД РФ, сейчас многие страны сталкиваются с притеснением нацменьшинств и ростом радикальных настроений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

На данный момент главными проблемами в области прав человека являются притеснение национальных меньшинств и рост радикальных настроений, включая неонацистские. Такого мнения придерживается министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Текст его приветственного слова во вторник, 17 декабря, зачитал замглавы МИД Сергей Вершинин на международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Новост дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека
Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта
На грани: Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
В МЧС напомнили правила безопасности при запуске салютов
Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января
"Квартал 95" посвятил новую песню "пресвятой погорелице" Украины
Российский нарколог прокомментировал данные о самом опасном алкоголе
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане
Бывшего лидера Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Каждый десятый россиянин планирует встретить новый год в клубе или ресторане
РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб
Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме