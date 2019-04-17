Омбудсмен Татьяна Москалькова: Права человека не должны политизироваться

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в заседании Рабочей группы Генеральной ассамблеи ООН по старению, которая обсуждала аспекты защиты прав пожилых людей в современном обществе.

Также омбудсмен провела рабочую встречу с Генеральным консулом Российской Федерации в Нью-Йорке Сергеем Овсянниковым. Напомним, что именно МИД РФ осуществляет защиту прав российских граждан и соотечественников за пределами нашей страны.

В ходе встречи обсуждалось текущее положение дел содержащихся в американских тюрьмах российских граждан – Виктора Бута, Марии Бутиной и Константина Ярошенко.

«Я постоянно нахожусь на связи с родными и близкими Бутиной, Ярошенко и Бута. - сообщила Москалькова «КП». – Страшно видеть их страдание и горе.

По Бутиной мы ожидаем решения о возможности перевода ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Надеюсь, что появятся дополнительные средства для того, чтобы продолжать оплачивать адвокатское сопровождение дел Марии, а состояние здоровья позволит ей выдержать американские процессуальные процедуры, и, в итоге, Бутина сможет воссоединиться со своими близкими на родине.

В отношении летчика Константина Ярошенко: как уже известно, спустя 9 лет после его ареста жена и дочка Константина смогли впервые посетить его в американской тюрьме. У них были длительные свидания. Это результат долгого, но позитивного диалога с руководством пенитенциарной системы США. В настоящий момент Ярошенко нуждается в медицинской помощи. Надеемся, что она будет оказана.

Жена Виктора Бута ждет от американских властей разрешения на свидание с мужем. Надеемся, оно состоится.

Уверена, что у всех хватит мужества дождаться своих родных и близких.

Очень важно, чтобы тема прав человека не политизировалась. Как только в ней появляется политический мотив, разрушается гуманитарная сфера и исчезает возможность помочь. Права человека – не заоблачная категория, а конкретная судьба конкретных людей. Когда мы говорим и пишем в законах, что человек является главной ценностью, важно, чтобы этот человек был конкретным, а не непонятной и неизвестной никому категорией».

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