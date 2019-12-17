"Мы хотим защитить людей": Москалькова предложила создать единую базу по нелегальным мигрантам
За текущий год уполномоченный по правам человека в РФ получила более 800 обращений по тематике внешней миграции
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением о создании единой базы по нелегальным мигрантам. Нововведение поможет предупредить проблемы, с которыми сталкивается человек, не знающий о своём запрете на въезд.
К слову, за 2019 год Москалькова получила более 800 обращений по тематике внешней миграции.
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ИСТОЧНИК KP.RU