"Мы хотим защитить людей": Москалькова предложила создать единую базу по нелегальным мигрантам

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-17T12:41:15+03:00

За текущий год уполномоченный по правам человека в РФ получила более 800 обращений по тематике внешней миграции

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением о создании единой базы по нелегальным мигрантам. Нововведение поможет предупредить проблемы, с которыми сталкивается человек, не знающий о своём запрете на въезд.

К слову, за 2019 год Москалькова получила более 800 обращений по тематике внешней миграции.

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ИСТОЧНИК KP.RU