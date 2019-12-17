Кузнецова: Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-17T16:40:22+03:00

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка подчеркнула, что документы готовы для 84 детей, содержащихся в лагере Аль-Холь

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что очередная группа российских детей из Сирии будет вывезена в следующем году.

- Мы хотели до нового года осуществить ещё один выезд, но сейчас видим, что ситуация складывается таким образом, что планируем уже на следующий год возвращение детей, - подчеркнула Кузнецова.

Она также отметила, что уже готовы документы для 84 детей, содержащихся в лагере Аль-Холь. К данной ситуации подключаются уполномоченные по правам ребенка из других государств.

- Нам не отдают сестер без братьев и братьев без сестер. Вывезти пока, по решению тех, с кем мы ведём переговоры, не можем, пока не будут оформлены документы на всех детей, - также добавила Кузнецова, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин рассказал о программе по возвращению российских детей из Сирии. По словам президента РФ, власти уделяют большое внимание этой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU