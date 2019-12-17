СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-17T20:21:40+03:00

В Раде заявили, что Киев потерял более 1,5 млрд долларов за газ по реверсной системе Фото: REUTERS

По словам украинского депутата, большая часть этой суммы «осела в карманах» организаторов схемы и чиновников «Нафтогаза»

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За пять лет Киев потерял по меньшей мере 1,5 миллиарда долларов за поставки газа по реверсной системе из европейских стран. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач.

«Украина за пять лет по самым скромным подсчетам экспертов переплатила почти 1,5 миллиарда долларов за так называемый "европейский" газ», - сказал парламентарий.

По словам депутата, большая часть этой суммы «осела в карманах» организаторов схемы и чиновников «Нафтогаза», поскольку на самом деле они приобретали не «европейский», а российский газ, который пересекает западную госграницу незалежной, чаще всего со Словакией, и «возвращается в страну как "европейский"».

Напомним, ранее «Нафтогаз» подал иск к украинскому правительству из-за выдачи разрешения американской фирме на разработку нефтегазового месторождения Варвинское.

ИСТОЧНИК KP.RU