ЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на Украине
Создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры «Нафтогаза» будет завершено 19 декабря. Во вторник, 17 декабря, украинская компания подала последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права на транзит газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Отделение ГТС Украины от "Нафтогаза" должно быть завершено через несколько дней», - написал глава украинской компании у себя в Facebook.
Таким образом Коболев прокомментировал решение секретариата энергосообщества Евросоюза, который признал завершённой новую газотранспортную систему. В пресс-релизе указано, что все проведено в соответствии с европейским законом.
Напомним, закон о создании независимого оператора ГТС украинский президент Владимир Зеленский подписал 15 ноября. Как писал сайт kp.ru, после сертификации оператора Евросоюзом становится возможным подписание контракта с «Газпромом» на транзит газа по европейским правилам
ИСТОЧНИК KP.RU