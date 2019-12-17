2019-12-17T22:00:22+03:00
Экономика

ЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на Украине

Секретариат энергосообщества объявил, что выделение ГТС из Нафтогаза проведено в соответствии с европейским законом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на УкраинеЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на УкраинеФото: REUTERS
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Создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из структуры «Нафтогаза» будет завершено 19 декабря. Во вторник, 17 декабря, украинская компания подала последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права на транзит газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Отделение ГТС Украины от "Нафтогаза" должно быть завершено через несколько дней», - написал глава украинской компании у себя в Facebook.

Таким образом Коболев прокомментировал решение секретариата энергосообщества Евросоюза, который признал завершённой новую газотранспортную систему. В пресс-релизе указано, что все проведено в соответствии с европейским законом.

Напомним, закон о создании независимого оператора ГТС украинский президент Владимир Зеленский подписал 15 ноября. Как писал сайт kp.ru, после сертификации оператора Евросоюзом становится возможным подписание контракта с «Газпромом» на транзит газа по европейским правилам

ИСТОЧНИК KP.RU

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