2019-12-18T02:07:03+03:00
Политика

Начальник Генштаба России рассказал о приоритетах в диалоге с НАТО

Герасимов подчеркнул, что увеличивая военную активность у российских границ, Альянс усиливает напряженность
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на встрече в Баку. Фото: Ольга Балашова/ТАССГлава Военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на встрече в Баку. Фото: Ольга Балашова/ТАСС
Изменить размер текста:

Наращивая военную активность у российских границ, НАТО усиливает напряженность в регионе, поэтому важнейшим направлением диалога Москвы с Североатлантическим альянсом должны оставаться вопросы снижения рисков опасных военных инцидентов. Об этом заявил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, выступая на встрече с военными атташе иностранных государств во вторник, 17 декабря.

«Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО», - приводит его слова официальный печатный орган Минобороны РФ, газета «Красная звезда».

Валерий Герасимов подчеркнул, что для решения накопившихся проблемных вопросов необходимо возобновить взаимодействие с Альянсом, при этом «важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО – с другой» он назвал «снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере».

При этом генерал отметил, что инициатива об обязательном использовании траспондеров самолетами ОВВС блока и ВКС России при полетах над Балтийским морем по-прежнему актуальна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник Генштаба России рассказал о приоритетах в диалоге с НАТО
Умер художник-мультипликатор Сергей Алимов, создавший льва Бонифация
«Нафтогаз» рассчитывает продолжить переговоры по транзиту газа
Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в Интернете
Путин и Макрон по телефону обсудили транзит российского газа в ЕС
Армия Сирии отразила атаки боевиков в Идлибе и Алеппо
ЦБ может передать контрольный пакет акций Сбербанка другой госструктуре
В Польше не исключили выход из Евросоюза из-за судебной реформы
Орешкин поддержал идею освободить малоимущих от НДФЛ
ЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на Украине
Рада будет искать компромиссный вариант земельной реформы
Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»
Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова