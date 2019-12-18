Начальник Генштаба России рассказал о приоритетах в диалоге с НАТО

СЕГОДНЯ 01:58 2019-12-18T02:07:03+03:00

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на встрече в Баку. Фото: Ольга Балашова/ТАСС

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Наращивая военную активность у российских границ, НАТО усиливает напряженность в регионе, поэтому важнейшим направлением диалога Москвы с Североатлантическим альянсом должны оставаться вопросы снижения рисков опасных военных инцидентов. Об этом заявил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, выступая на встрече с военными атташе иностранных государств во вторник, 17 декабря.

«Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия – НАТО», - приводит его слова официальный печатный орган Минобороны РФ, газета «Красная звезда».

Валерий Герасимов подчеркнул, что для решения накопившихся проблемных вопросов необходимо возобновить взаимодействие с Альянсом, при этом «важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО – с другой» он назвал «снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере».

При этом генерал отметил, что инициатива об обязательном использовании траспондеров самолетами ОВВС блока и ВКС России при полетах над Балтийским морем по-прежнему актуальна.

ИСТОЧНИК KP.RU