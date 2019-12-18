Лавров: ЕС оказался не готов к равноправию в отношениях с Россией

СЕГОДНЯ 02:59 2019-12-18T03:22:53+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз «на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной», которая веками вносила свой вклад в расширение европейского цивилизационного пространства.

Об этом глава российского МИД пишет в своей статье под названием «Соседи по Европе», в ночь на среду опубликованной «Российской газетой». Статья посвящена 30-летию со дня подписания Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами. Документ был подписан 18 декабря 1989 года.

«Основатели партнерства Россия – ЕС понимали, что стереть многовековые разделительные линии на нашем континенте невозможно без создания в Европе широкого поля сотрудничества. С обеих сторон был настрой сделать его взаимовыгодным, долгосрочным, устойчивым к экономическим и политическим колебаниям», - отмечает Сергей Лавров.

Однако с тех пор, как пишет российский дипломат, термин «Европа» в брюссельском лексиконе окончательно стал синонимом «Европейского союза».

«Подается так, будто есть Европа «настоящая» – это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев». Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю», - подчеркивает глава МИД.

Между тем, наша страна, обладающая самобытной идентичностью, «была, есть и будет неотъемлемой частью Европы» – «географически, исторически, экономически, культурно». По словам Сергея Лаврова, самобытность россиян «формировалась в том числе и под влиянием передовых европейских идей», а «современная европейская культура была бы немыслима без взаимообогащения с Россией».

Кроме того, министр пишет, что Россия и ЕС, несмотря на разногласия, остаются важными торгово-экономическими партнерами и «крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии».

ИСТОЧНИК KP.RU