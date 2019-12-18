2019-12-18T04:17:25+03:00
В мире

В Мексике бандиты атаковали патруль Нацгвардии

Семь нападавших ликвидированы, один гвардеец убит в перестрелке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С начала 2019 года в Гуанахуато были убиты 65 сотрудников правоохранительных органовС начала 2019 года в Гуанахуато были убиты 65 сотрудников правоохранительных органовФото: REUTERS
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В мексиканском штате Гуанахуато неизвестные атаковали патруль Национальной гвардии страны, в результате были убиты восемь человек – семеро нападавших и один боец Нацгвардии, еще один ранен в перестрелке с бандитами.

«В районе Венадо-де-Йостиро в штате Гуанахуато произошло столкновение между сотрудниками нашего ведомства и вооруженными гражданскими. Семеро гражданских погибли, один наш боец был убит, еще один получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь» , - сообщила Нацгвардия Мексики на своей странице в Twitter.

Отмечается, что пока неизвестно, какая группировка стоит за этим нападением.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря в штате Гуанахуато были обнаружены мешки с останками четырех полицейских, похищенных при нападении на отделение полиции города Вильягран.

С начала 2019 года в Гуанахуато были убиты 65 сотрудников правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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