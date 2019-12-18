В Мексике бандиты атаковали патруль Нацгвардии
В мексиканском штате Гуанахуато неизвестные атаковали патруль Национальной гвардии страны, в результате были убиты восемь человек – семеро нападавших и один боец Нацгвардии, еще один ранен в перестрелке с бандитами.
«В районе Венадо-де-Йостиро в штате Гуанахуато произошло столкновение между сотрудниками нашего ведомства и вооруженными гражданскими. Семеро гражданских погибли, один наш боец был убит, еще один получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь» , - сообщила Нацгвардия Мексики на своей странице в Twitter.
Отмечается, что пока неизвестно, какая группировка стоит за этим нападением.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря в штате Гуанахуато были обнаружены мешки с останками четырех полицейских, похищенных при нападении на отделение полиции города Вильягран.
С начала 2019 года в Гуанахуато были убиты 65 сотрудников правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU