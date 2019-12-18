У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

СЕГОДНЯ 06:51 2019-12-18T07:01:20+03:00

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В ночь на среду, 18 декабря, у побережья новозеландского острова Рауль произошло землетрясение магнитудой 5,9.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков, которые сейсмологи зафиксировали в 01.56 по времени UTC (04.56 мск), располагался примерно в 80 километрах к юго-западу от острова, а очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Информации о возможных разрушениях, жертвах или пострадавших пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале 2011 года в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Тогда больше других пострадал второй по величине город страны Крайстчерч, где были разрушены десятки домов и зданий. Погибли свыше 100 человек, тысячи людей получили ранения. Ущерб от подземных толчков составил около 12 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU