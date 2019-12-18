2019-12-18T07:01:20+03:00
Происшествия

У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали возле острова Рауль подземный толчок магнитудой 5,9
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сейсмологи зафиксировали у берегов Новой Зеландии землетрясение магнитудой 5,9Сейсмологи зафиксировали у берегов Новой Зеландии землетрясение магнитудой 5,9Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 18 декабря, у побережья новозеландского острова Рауль произошло землетрясение магнитудой 5,9.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков, которые сейсмологи зафиксировали в 01.56 по времени UTC (04.56 мск), располагался примерно в 80 километрах к юго-западу от острова, а очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Информации о возможных разрушениях, жертвах или пострадавших пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале 2011 года в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Тогда больше других пострадал второй по величине город страны Крайстчерч, где были разрушены десятки домов и зданий. Погибли свыше 100 человек, тысячи людей получили ранения. Ущерб от подземных толчков составил около 12 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Хорошавин
Комфорт моногороду своими руками
Пропавших после аварии на китайской шахте рабочих нашли живыми
Жертвами беспорядков в тюрьме Панамы стали 11 человек
Задержанная во «Внуково» партия метадона принадлежала ООН
В Мексике бандиты атаковали патруль Нацгвардии
Немецкий депутат призвал США не вмешиваться в газовый спор Украины с Россией
Лавров: ЕС оказался не готов к равноправию в отношениях с Россией
Спецпредставитель США по КНДР посетит Китай, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове
Начальник Генштаба России рассказал о приоритетах в диалоге с НАТО
Умер художник-мультипликатор Сергей Алимов, создавший льва Бонифация
«Нафтогаз» рассчитывает продолжить переговоры по транзиту газа
Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в Интернете
Путин и Макрон по телефону обсудили транзит российского газа в ЕС
Армия Сирии отразила атаки боевиков в Идлибе и Алеппо
ЦБ может передать контрольный пакет акций Сбербанка другой госструктуре
В Польше не исключили выход из Евросоюза из-за судебной реформы
Орешкин поддержал идею освободить малоимущих от НДФЛ
ЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на Украине
Рада будет искать компромиссный вариант земельной реформы
Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»
Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова