Япония требует от России возвращения пяти судов, задержанных ранее

СЕГОДНЯ 08:09 2019-12-18T08:09:27+03:00

Российские пограничники заподозрили, что записи в бортовых журналах рыбаков не соответствуют реальным уловам

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Японская сторона потребовала у России возвращения пяти задержанных судов с рыбаками.

Дипломаты Японии сообщают, что ранее восемь судов вылавливали крабов в районе архипелага Хабомаи. При этом российские пограничники, изучив бортовые журналы пятерых судов, них вызвали заподозрили неладное: время вылова не соответствовало количеству добычи.

Теперь, по просьбе японской стороны, корабли были направлены в Южно-Курильск.

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ИСТОЧНИК KP.RU