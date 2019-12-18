Япония требует от России возвращения пяти судов, задержанных ранее
Российские пограничники заподозрили, что записи в бортовых журналах рыбаков не соответствуют реальным уловам
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Японская сторона потребовала у России возвращения пяти задержанных судов с рыбаками.
Дипломаты Японии сообщают, что ранее восемь судов вылавливали крабов в районе архипелага Хабомаи. При этом российские пограничники, изучив бортовые журналы пятерых судов, них вызвали заподозрили неладное: время вылова не соответствовало количеству добычи.
Теперь, по просьбе японской стороны, корабли были направлены в Южно-Курильск.
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ИСТОЧНИК KP.RU