Возле Рады во время столкновений пострадали 17 полицейских
Также сообщается о задержании 26 активистов
Изменить размер текста:
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских и были задержаны 26 активистов.
Также по словам советника министра, двое пострадавших силовиков находятся в больницах, но эта цифра может измениться. В результате конфликта с протестующими телесные повреждения получили двое полицейских.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU