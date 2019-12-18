2019-12-18T10:12:37+03:00
В мире

Возле Рады во время столкновений пострадали 17 полицейских

Также сообщается о задержании 26 активистов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских и были задержаны 26 активистов.

Также по словам советника министра, двое пострадавших силовиков находятся в больницах, но эта цифра может измениться. В результате конфликта с протестующими телесные повреждения получили двое полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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