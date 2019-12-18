2019-12-18T11:51:53+03:00
Общество

Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"

Также после звонков от анонимных источников проверяются торговый центр "Европейский" и два районных суда
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все станции московского метро в среду, 18 декабря, получили сообщения с угрозой "минирования". Более того, после анонимных звонков также проверяются торговый центр "Европейский" и два районных суда.

Напомним, волна ложных "минировании" продолжается в Москве и Санкт-Петербурге уже больше двух недель.

- Поступили анонимные угрозы взрывов в адрес всех станций московского метро, торгового центра "Европейский", Хорошевского и Кунцевского районных судов, - рассказали "РИА-Новости" официальные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале декабря столичные суды снова эвакуировали из-за сообщений о минировании. Здания проверяли экстренные службы Москвы. Сообщения о «минировании» от анонимных источников получили Коптевский, Головинский и Чертановский суды. Людей из зданий пришлось экстренно эвакуировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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