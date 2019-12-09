Столичные суды снова эвакуировали из-за сообщений о минировании

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-09T10:56:07+03:00

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Утром в понедельник, 9 декабря, после угрозы о заложенной взрывчатке эвакуировали сотрудников и посетителей трех районных судов в Москве.

Пока сообщения о «минировании» получили Коптевский, Головинский и Чертановский суды. Сколько оттуда было эвакуировано людей пока не уточняется, сообщает источник «Интерфакса».

Напомним, в минувшую пятницу, 6 декабря, «заминированными» оказались семь зданий районных судов в Москве: Чертановский, Зюзинский, Хорошевский, Хамовнический, Тимирязевский, Щербинский и Перовский. За день до этого такие же сообщения о «минировании» получили Чертановский, Лефортовский, Троицкий, Хорошевский, Гагариснкий, Черёмушкинский, Таганский и Тимирязевский суды.

Как писал ранее сайт kp.ru, с 28 ноября в Москве и Санкт-Петербурге началась волна угроз: в суды ежедневно поступали анонимные сообщения о «минировании». Торговые центры также оказывались «заминированными». Все сообщения оказывались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU