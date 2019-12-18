"Тупая биомасса!": Отец Зеленского раскритиковал разочаровавшихся в его сыне украинцах

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-18T11:42:16+03:00

Так эмоционально мужчина ответил на вопрос журналиста о не выполненных президентом предвыборных обещаниях

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Отец президента Украины Владимира Зеленского, Александр, назвал "тупой биомассой" разочаровавшихся в политики его сына украинцев.

- Да, Вова виноват. Поставим ему четыре с минусом. Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймёт, что Вова — честный человек. О чём вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? - ответил на эмоциях родственник президента.

Так мужчина прокомментировал вопрос одного из журналистов о не выполненных президентом предвыборных обещаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU