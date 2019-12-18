Аномальный ноябрь 2019 года стал вторым среди самых теплых за последние 150 лет
При этом абсолютный рекорд принадлежит ноябрю 2016 года
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Всемирная метеорологическая организация сообщила, что ноябрь 2019 года был очень теплым и занял вторую строчку в температурном рейтинге. Рекорд, по словам специалистов, принадлежит ноябрю 2016 года.
Рекорд трехлетней давности был отмечен сильным природным феноменом Эль-Ниньо, вызвавшим повышение температуры.
- В нынешнем году у нас нет сильного Эль-Ниньо. Поэтому тот факт, что нынешний год может стать вторым из самых теплых, это сигнал об изменении климата, - подчеркнули специалисты.
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ИСТОЧНИК KP.RU