Украинцы с 2020 года смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту
В Кабинете министров Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года украинцы должны будут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта - сообщил он в своих соцсетях.
По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.
- При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Гончарук.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину. Запрет украинских властей в отношении россиян будет действовать три года.
Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту
ИСТОЧНИК KP.RU