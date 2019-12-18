2019-12-18T15:06:42+03:00
В мире

Украинцы с 2020 года смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинцы с 2020 года смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспортуУкраинцы с 2020 года смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспортуФото: REUTERS
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В Кабинете министров Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года украинцы должны будут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта - сообщил он в своих соцсетях.

По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

- При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Гончарук.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину. Запрет украинских властей в отношении россиян будет действовать три года.

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

ИСТОЧНИК KP.RU

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