СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-18T15:06:42+03:00

Украинцы с 2020 года смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту Фото: REUTERS

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины

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В Кабинете министров Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года украинцы должны будут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

С 1 марта 2020 пересечение границы с Россией для граждан Украины, выезжающих с территории Украины, будет осуществляться на основании загранпаспорта - сообщил он в своих соцсетях.

По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

- При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Гончарук.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Журналистам телеканала «Звезда» запретили въезд на Украину. Запрет украинских властей в отношении россиян будет действовать три года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748047" frameborder="0"></iframe> Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам.В правительстве Украины хотят отменить право граждан страны пересекать границу по внутреннему паспорту

ИСТОЧНИК KP.RU