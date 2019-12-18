В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-18T15:29:04+03:00

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МВД Киева завело уголовное дело после столкновения митингующих с полицией около зданий Верховной Рады во время протестов 17 декабря.

Ранее в центре Киева прошли сразу три протестные акции. В стычках с полицией активисты применили перцовый газ и стали забрасывать правоохранителей камнями. Позже в МВД Украины заявили о задержании 26 протестующих.

Сегодня, 18 декабря, ведомство сообщило в своём Twitter, что во время акций пострадали 23 военных. 12 полицейских и пятеро гвардейцев были доставлены в больницу. Также к врачам обратились за помощью 11 граждан, среди которых есть один журналист.

Напомним, что ранее в Киеве прошли три акции протеста около здания Рады. Одна из них была против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам. Участники второй акции требовали прекратить уничтожение свободы вероисповедания и ввести гендерную теорию в систему образования. Третья группа активистов настаивала на недопущении реформы Трудового кодекса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750254" frameborder="0"></iframe> 17 полицейских пострадали в столкновениях с противниками земельной реформы у стен Рады.Сотни участников протестной акции собрались под флагами партий "Национальный корпус" и "Батькивщина", а также и националистического Всеукраинского объединения "Свобода". Все они выступают против принятия закона о продаже земли

ИСТОЧНИК KP.RU