В Киеве на акциях протеста применили перцовый газ

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-17T14:49:32+03:00

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В Киеве возле здания Верховной Рады проходит несколько протестных акций. Одна часть демонстрантов требует отказаться от рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, а другая требует упростить систему растаможивания автомобилей из стран Евросоюза.

Несколько тысяч человек участвуют в протестах, а здание парламента охраняют усиленные отряды спецподразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, которые отказывают людям с палатками и тракторами приблизиться к зданию Рады. Активисты в ответ применили перцовый газ, от чего пострадали несколько полицейских, сообщает «Страна.ua».

Также в центре украинской столицы проходит акция «защитников христианских ценностей», участники которой требуют прекратить уничтожение свободы вероисповедания и ввести гендерную теорию в систему образования.

Помимо этого, известно, что члены Федерации профсоюзов Украины проходят по Киеву с требованием недопущения реформы Трудового кодекса. Они опасаются, что приватизация государственных предприятий повлечёт уничтожение рабочих мест. Некоторые участники акции скандируют: «Нет трудовому рабству!».

Ранее сайт kp.ru писал о предложении президента Владимира Зеленского разрешить свободную продажу плодородных земель Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU