2019-12-18T16:31:54+03:00
Политика

Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа

Трансбалканский коридор заработает с 1 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газаУкраина и Румыния подписали соглашение о реверсе газаФото: REUTERS
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Украина разблокировала трансбалканский газовый коридор. Соответствующее соглашения было подписано между "Оператором ГТС Украины" и румынской компанией Transgaz.

Таким образом, у поставщиков появилась возможность транспортировать газ из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину. Дальше топливо пойдет в Молдавию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Оператора ГТС Украины" уже с 1 января 2020 года в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки - и это только по маршруту Украина-Румыния. В обратном направлении объем составит около 15,8 миллиона кубометров топлива.

Сайт kp.ru писал, что Украина и Россия до сих пор не могут договорить по прямым поставках и транзиту газа, хотя контракт истекают уже в конце года. Проводятся переговоры, но конкретных соглашений не подписано.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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