ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа 19 декабря

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-18T19:02:34+03:00

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации по этому вопросу

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Европейская комиссия рассчитывает, что на ближайших трехсторонних консультациях формата ЕС - РФ - Украина будет достигнуто политическое соглашение по транзиту российского газа.

По словам представителя ЕК, переговоры состоятся в четверг, 19 декабря, в Берлине. Общение представителей трех сторон завершится около 18:30 по местному времени (20:30 мск).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747311" frameborder="0"></iframe> Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

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ИСТОЧНИК KP.RU