2019-12-18T19:02:34+03:00
Политика

ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа 19 декабря

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации по этому вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Европейская комиссия рассчитывает, что на ближайших трехсторонних консультациях формата ЕС - РФ - Украина будет достигнуто политическое соглашение по транзиту российского газа.

По словам представителя ЕК, переговоры состоятся в четверг, 19 декабря, в Берлине. Общение представителей трех сторон завершится около 18:30 по местному времени (20:30 мск).

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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