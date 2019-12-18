ЕК надеется, что РФ и Украина заключат соглашение по транзиту газа 19 декабря
В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации по этому вопросу
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Европейская комиссия рассчитывает, что на ближайших трехсторонних консультациях формата ЕС - РФ - Украина будет достигнуто политическое соглашение по транзиту российского газа.
По словам представителя ЕК, переговоры состоятся в четверг, 19 декабря, в Берлине. Общение представителей трех сторон завершится около 18:30 по местному времени (20:30 мск).
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ИСТОЧНИК KP.RU