2019-12-18T01:01:34+03:00
Политика

«Нафтогаз» рассчитывает продолжить переговоры по транзиту газа

Глава украинской компании заявил, что если контракт не удастся подписать сейчас, то дискуссии возобновятся весной 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Нафтогаз» рассчитывает весной продолжить переговоры по транзиту газа«Нафтогаз» рассчитывает весной продолжить переговоры по транзиту газаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Киеве рассчитывают возобновить переговоры по транзиту российского газа весной 2020 года, если новый контракт не удастся подписать до 31 декабря. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», - сказал он.

Кроме того, Коболев отметил, что если президент США Дональд Трамп в ближайшее время одобрит санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2», и они вскоре вступят в силу, то шансы подписать контракт уже в этом году или в начале следующего возрастут, передает Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский сенат принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода, и военную помощь Украине.

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока - 2».В партии «Альтернатива для Германии» считают, что нынешнее немецкое правительство «не в состоянии представлять интересы страны»

ИСТОЧНИК KP.RU

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