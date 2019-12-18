Блогер Эрик Давидыч пожаловался в полицию на вымогателей

СЕГОДНЯ 19:41 2019-12-18T19:41:42+03:00

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Блогер Эрик Китуашвили, больше известный под ником Эрик Давидыч, обратился в полицию в связи с вымогательствами. Он сообщил стражам порядка, что с него требуют 25 миллионов рублей.

Обидчики специально устраивают различные провокации, чтобы вывести блогера из себя и спровоцировать его на конфликт. Один из последних случаев произошел 16 декабря. Блогер снимал ролик на Васильевском острове, когда к нему подошел мужчина и плюнул в его авто.

- Мы видим, что это больной человек. Он начинает всех оскорблять, мы садимся и начинаем уезжать, а он плюет нам вслед, попадает мне на одежду. Я сначала завелся, выскочил, а он стоит, трясется и снимает на телефон, - рассказывает о случившемся Эрик Давидыч телеканалу «360».

Блогер уверен, что этот поступок не что иное, как провокация.

- Хотели, чтобы я его ударил. Что будет после того, как ударишь человека? Тюрьма. Я не стал никого трогать, сел в машину и уехал дальше, — объяснил свою позицию мужчина.

Подобные случаи происходят на протяжении последних шести месяцев и поэтому было решено обратиться в полицию за помощью.

- Есть группа людей, которая вымогает у меня 25 миллионов рублей. Звучат угрозы..Это группировка, которая получает деньги с блогеров путем провокации и вымогательства. Многие отдают, я не собираюсь этого делать и не буду этого делать, - заключает блогер.

Ранее сообщалось, что на главного свидетеля по делу Эрика Давидыча возбудили уголовное дело за избиение. Иван Иродовский избил свою девушку и угрожал убийством другу.

ИСТОЧНИК KP.RU