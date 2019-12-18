2019-12-18T21:44:53+03:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm

Студия Warner Bros. пожаловалась на незаконное распространение сериала "Супергерл"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv. Фото: FA Bobo PIXSELL PA ImagesРоскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv. Фото: FA Bobo PIXSELL PA Images
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv, который был создан как фан-проект по переводу зарубежных сериалов и их озвучке. Поводом для принятия таких мер стала жалоба американской компании Warner Bros. на незаконное распространие телешоу "Супергерл". Информацию предоставили в пресс-службе ведомства.

"Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен. Указанное решение Мосгорсуда принято на основании заявления правообладателя - корпорации Ворнер Браз. Интертеймент Инк", - передает ТАСС со ссылкой на представителя

Несколько лет назад "Комсомолка" взяла интервью у основателя релиз-группы Lostfilm Андрея Кравца, с которого и началась российская индустрия закадровой озвучки. Он рассказал, как в самом начале проходил процесс формирования команды, подборка актеров, откуда берутся деньги на работу, и что такое эффект "ядреной кочерыжки".

ИСТОЧНИК KP.RU

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