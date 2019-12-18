ГА ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Голосование состоялось во время заседания в среду, 18 декабря. В поддержку документа выступили 133 страны, что на четыре больше, чем в прошлом году, 52 государства воздержались, а США и Украина высказались против. Сайт kp.ru писал, что эти два участника Генассамблеи ООН уже не первый год принимают такое решение.
Тогда как в создании резолюции участвовали более 60 стран. В ней содержится глубокая обеспокоенность героизацией нацистского движения и уничтожением памятников борцов с фашизмом, а также призыв к государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации.
Авторы документа рекомендуют всем странам мира принять надлежащие меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU