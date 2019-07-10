Посол России призвал США поддержать усилия Москвы в борьбе с героизацией нацизма

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-10T10:35:15+03:00

Анатолий Антонов напомнил, что Москва ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако Вашингтон и Киев продолжают голосовать против них

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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма и поддержать Москву в данном в вопросе.

Он напомнил, что каждый год Россия инициирует в ООН принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации современных форм расизма и других форм нетерпимости. "Во всем международном сообществе осталось только две страны, которые голосуют против - США и Украина», - написал он в своей статье под названием "Историю нельзя переписывать - ее нужно чтить" для журнала The National Interest.

Дипломат подчеркнул, что в следующем году исполняется 75 лет со дня разгрома нацистской Германии, а "в США есть немало мест, которые напоминают об общей для наших народов истории борьбы с нацизмом". Антонов отметил, что политика толерантности по отношению к неонацистам недопустима в современном мире.

Сайт kp.ru писал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, после приглашения российского лидера Владимира Путина приехать в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войны, серьезно рассмотрит данную инициативу.

ИСТОЧНИК KP.RU