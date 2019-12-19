Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»

СЕГОДНЯ 02:38 2019-12-19T03:01:43+03:00

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То, что Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, это «отличная новость для цивилизованного мира», считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Отличная новость для цивилизованного мира! При этом квалифицированное большинство «за». В изгоях – США и Украина», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, резолюцию против героизации нацизма поддержали 133 государства (на четыре больше, чем в прошлом году), 52 страны воздержались, а Соединенные Штаты и Незалежная традиционно высказались против.

Константин Косачев также рассказал, что не смог принять участие в этом заседании из-за того, что американцы отказали ему в визе: «Не для въезда в США, а для въезда в Нью-Йорк как в столицу Организации Объединенных Наций».

По словам российского сенатора, «отсутствие ооновской визы – радикальное нарушение со стороны США» как норм международного права, так и «собственных обязательств перед ООН и всем международным сообществом».

«Деятельность ООН не должна зависеть от капризов вашингтонского истеблишмента. С этим нельзя свыкаться. И если в ООН стерпят, рано или поздно от американских капризов будет зависеть весь мир. Собственно говоря, для противодействия таким тенденциям ООН и создавалась», - подчеркнул Косачев.

ИСТОЧНИК KP.RU