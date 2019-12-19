2019-12-19T06:16:05+03:00
В мире

Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа

Снаряд перехватила система ПВО «Железный купол»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Система ПВО «Железный купол» перехватила ракетуСистема ПВО «Железный купол» перехватила ракетуФото: REUTERS
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Армия обороны Израиля объявила, что в ночь на четверг, 19 декабря, военным еврейского государства вновь пришлось задействовать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» для перехвата ракеты, запущенной из сектора Газа.

«В 02:30 (03:30 мск) с территории сектора Газа была запущена ракета по жителям Израиля. Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале ноября израильские зенитчики перехватили семь ракет, выпущенных с территории анклава, в ответ военные Израиля нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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