Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа

СЕГОДНЯ 06:00 2019-12-19T06:16:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Армия обороны Израиля объявила, что в ночь на четверг, 19 декабря, военным еврейского государства вновь пришлось задействовать свою систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» для перехвата ракеты, запущенной из сектора Газа.

«В 02:30 (03:30 мск) с территории сектора Газа была запущена ракета по жителям Израиля. Ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол», - говорится в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на ее странице в Twitter.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в начале ноября израильские зенитчики перехватили семь ракет, выпущенных с территории анклава, в ответ военные Израиля нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU