Безработных в России станет больше на 20 процентов

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-19T07:48:35+03:00

В Минтруде прогнозируют, что россияне начнут активнее обращаться в службу занятости Фото: Олег УКЛАДОВ

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В 2020 году число россиян, которые обратятся в государственные центры занятости будет расти. Минтруд прогнозирует, что россияне начнут больше доверять центрам занятости и активнее обращаться за помощью в поиске работы.

А к 2021 году число зарегистрированных достигнет 900 тысяч человек, что на 20% выше показателя 2019-го. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

В ведомстве подчеркивают, что ситуация на рынке будет стабильной и всплеска безработицы ждать не нужно. Тенденция на увеличение объявляется модернизацией служб занятости.

Сейчас на бирже труда зарегистрированы 750 тысяч человек. В течении года число безработных колебалось от 645 тыс. в ноябре до 818 тыс. в апреле. Уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда 4,6% от рабочей силы, или 3,4 млн человек.

В пресс-службе Минруда подчеркивают, что фактическое число безработных значительно не изменится, но все больше людей будут искать место не в интернете и через знакомых, а в службе занятости.

За имидж биржи занятости взялись в 2019 году, в работу стали внедрять технологические инновации, предусмотренные нацпроектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Ранее сообщалось, что в июне — августе 2019 года в Москве был зафиксирован самый низкий уровень безработицы. Наименее благоприятной по уровню занятости населения стала Ингушетия. Такие данные представил Росстат.

ИСТОЧНИК KP.RU