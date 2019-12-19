В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-19T09:23:42+03:00

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В подмосковном Ступино обнаружили труп сотрудницы городской администрации. Неизвестный зарезал 39-летнего бухгалтера прямо у нее дома.

Тело обнаружили днем в среду, 18 декабря, в селе Шугарово. Женщину ранили ножом в живот. Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, с момента смерти прошло около двух суток. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Расследование продолжается.

Сайт kp.ru писал, что всего за неделю в Подмосковье нашли два трупа с отрезанными головами. Жители считают, что в регионе мог появиться маньяк-убийца.

Обезглавленное тело первого погибшего - 36-летнего нефтяника Николая Чудакова - обнаружили в поле в Щелковском округе. Целую неделю его разыскивали волонтеры "Лиза Алерт" и полиция, а когда нашли, оказалось, что смерть наступила всего сутки назад. Где находился мужчина, неизвестно.

Второй труп выловили из реки Руза 13 декабря. Личность погибшего устанавливается. У него нет не только головы, но и рук.

ИСТОЧНИК KP.RU