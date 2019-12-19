2019-12-19T09:25:37+03:00
Экономика

Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям

В среднем в этом году презент обходится в 1600 рублей
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Родители стали тратить больше денег на подарки детямРодители стали тратить больше денег на подарки детямФото: Максим ТРОИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В этом году родители стали тратить больше денег на подарки детям. В среднем презент к новому году обходится в 1600 рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2018-м на эти траты приходилось 1,2 тыс. рублей.

Такие цифры назвала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и «потомки» оловянных солдатиков — коллекционные фигурки героев. В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие.

Девочки же предпочитают коллекционные куклы, игрушки — персонажи из мультфильмов, а также инновационные материалы для творчества. Также им интересны мягкие игрушки, домики и кукольная одежда, плюс экспериментальные наборы, например «Юный химик».

Вне конкуренции наборы сладостей, это отдельная статья расходов и на них в среднем приходится по 650 рублей, подсчитали в «Платформе ОФД».

В торговых сетях тоже ведут свою статистику популярных товаров, но признают, что чаще всего покупатели ориентируются на цену.

В тройку самых популярных новогодних приобретений вошли сладкий подарок, новогодний набор для творчества и игрушка в виде символа наступающего года или новогодних персонажей.

Директор по работе с ключевыми клиентами «Платформы ОФД» Руслан Иванов уверен, что такой универсальный набор объясняется тем, что подарки детям делают не только родители, но и родственники, друзья, которые не так осведомлены о предпочтениях ребенка.

Ранее сообщалось, что еда на новогоднем столе обойдется москвичам в 539 рублей на человека. Самые серьезные траты традиционно ждут жителей северных регионов и дальневосточных регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты
Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»
Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США
"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям
В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации
Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина
В резиденции Трампа во Флориде задержали еще одну китаянку
В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа
Безработных в России станет больше на 20 процентов
В Японии экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем
Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями
России рекомендовано активнее изымать незаконные богатства чиновников
Во время эвакуации одного из детсадов в Биробиджане умерла воспитательница
Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа
«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам
Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»
Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек
Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»
«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании
Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами
Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа