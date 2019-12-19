Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-19T09:25:37+03:00

В среднем в этом году презент обходится в 1600 рублей

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В этом году родители стали тратить больше денег на подарки детям. В среднем презент к новому году обходится в 1600 рублей. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2018-м на эти траты приходилось 1,2 тыс. рублей.

Такие цифры назвала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и «потомки» оловянных солдатиков — коллекционные фигурки героев. В рейтинг популярных товаров также вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие.

Девочки же предпочитают коллекционные куклы, игрушки — персонажи из мультфильмов, а также инновационные материалы для творчества. Также им интересны мягкие игрушки, домики и кукольная одежда, плюс экспериментальные наборы, например «Юный химик».

Вне конкуренции наборы сладостей, это отдельная статья расходов и на них в среднем приходится по 650 рублей, подсчитали в «Платформе ОФД».

В торговых сетях тоже ведут свою статистику популярных товаров, но признают, что чаще всего покупатели ориентируются на цену.

В тройку самых популярных новогодних приобретений вошли сладкий подарок, новогодний набор для творчества и игрушка в виде символа наступающего года или новогодних персонажей.

Директор по работе с ключевыми клиентами «Платформы ОФД» Руслан Иванов уверен, что такой универсальный набор объясняется тем, что подарки детям делают не только родители, но и родственники, друзья, которые не так осведомлены о предпочтениях ребенка.

Ранее сообщалось, что еда на новогоднем столе обойдется москвичам в 539 рублей на человека. Самые серьезные траты традиционно ждут жителей северных регионов и дальневосточных регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU