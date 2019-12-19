"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Реакция представительницы Нигерии Никачи Дуглас на победу ее соперницы из Ямайки Тони-Энн Сингх в конкурсе "Мисс мира 2019" покорила пользователей социальных сетей. Девушка так искренне радовалась за подругу, что сразу же после объявлений новой обладательницы титула начала прыгать по сцене, кричать от восторга и обнимать счастливицу.
Сайт kp.ru писал, что церемония награждения состоялась 14 декабря в Лондоне. Корона досталась 23-летней Тони-Энн Сингх, которая увлекается психологией, гендерными исследованиями, медициной, в целом, и музыкой.
Победительница конкурса "Мисс мира 2019" (посередине) с другими претендентками на коронуФото: REUTERS
Никачи Дуглас находилась в числе пяти финалисток конкурса, и еще до объявления результатов выглядела счастливой. Казалось, проигрыш совсем ее не расстроил. Интернет-пользователи были весьма тронуты таким отношением.
"Мы действительно не заслуживаем наших прекрасных нигерийских королев, говорю вам. Их любовь, их поддержка просто неописуем", - прокомментировал видео пользователь Twitter под ником PreciousMalesa.
Пользователи хотят себе такого же друга, как "Мисс Нигерия"
"В 2020 году готов видеть рядом с собой лишь таких друзей, как "Мисс Нигерия", - написал justcallhermom.
"Вот как женщины поддерживают женщин! "Мисс Нигерия", будь мои другом!", - обратилась к Никачи GiGiandMe517.
"Удивительно, но за многие годы наблюдения за конкурсом, я никогда не видел другой участницы, которая была бы так взволнована чьей-то победой. "Мисс Нигерия" вы просто лучшая", - добавил millibrown1.
В сети вирусится потрясающая реакция Мисс Нигерии на победу представительницы Ямайки Тони-Энн Сингх в конкурсе «Мисс мира 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU