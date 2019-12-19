2019-12-19T09:39:29+03:00
В мире

"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет

Никачи Дуглас была очень рада за представительницу Ямайки Тони-Энн Сингх, которая стала новой "Мисс мира 2019" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Никачи Дуглас из НигерииНикачи Дуглас из НигерииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Реакция представительницы Нигерии Никачи Дуглас на победу ее соперницы из Ямайки Тони-Энн Сингх в конкурсе "Мисс мира 2019" покорила пользователей социальных сетей. Девушка так искренне радовалась за подругу, что сразу же после объявлений новой обладательницы титула начала прыгать по сцене, кричать от восторга и обнимать счастливицу.

Сайт kp.ru писал, что церемония награждения состоялась 14 декабря в Лондоне. Корона досталась 23-летней Тони-Энн Сингх, которая увлекается психологией, гендерными исследованиями, медициной, в целом, и музыкой.

Победительница конкурса "Мисс мира 2019" (посередине) с другими претендентками на корону Фото: REUTERS

Победительница конкурса "Мисс мира 2019" (посередине) с другими претендентками на коронуФото: REUTERS

Никачи Дуглас находилась в числе пяти финалисток конкурса, и еще до объявления результатов выглядела счастливой. Казалось, проигрыш совсем ее не расстроил. Интернет-пользователи были весьма тронуты таким отношением.

"Мы действительно не заслуживаем наших прекрасных нигерийских королев, говорю вам. Их любовь, их поддержка просто неописуем", - прокомментировал видео пользователь Twitter под ником PreciousMalesa.

Пользователи хотят себе такого же друга, как "Мисс Нигерия"

Пользователи хотят себе такого же друга, как "Мисс Нигерия"

"В 2020 году готов видеть рядом с собой лишь таких друзей, как "Мисс Нигерия", - написал justcallhermom.

"Вот как женщины поддерживают женщин! "Мисс Нигерия", будь мои другом!", - обратилась к Никачи GiGiandMe517.

"Удивительно, но за многие годы наблюдения за конкурсом, я никогда не видел другой участницы, которая была бы так взволнована чьей-то победой. "Мисс Нигерия" вы просто лучшая", - добавил millibrown1.

В сети вирусится потрясающая реакция Мисс Нигерии на победу представительницы Ямайки Тони-Энн Сингх в конкурсе «Мисс мира 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты
Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»
Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США
"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям
В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации
Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина
В резиденции Трампа во Флориде задержали еще одну китаянку
В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа
Безработных в России станет больше на 20 процентов
В Японии экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем
Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями
России рекомендовано активнее изымать незаконные богатства чиновников
Во время эвакуации одного из детсадов в Биробиджане умерла воспитательница
Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа
«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам
Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»
Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек
Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»
«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании
Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами
Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа