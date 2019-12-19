"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-19T09:39:29+03:00

Никачи Дуглас была очень рада за представительницу Ямайки Тони-Энн Сингх, которая стала новой "Мисс мира 2019" [видео]

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Реакция представительницы Нигерии Никачи Дуглас на победу ее соперницы из Ямайки Тони-Энн Сингх в конкурсе "Мисс мира 2019" покорила пользователей социальных сетей. Девушка так искренне радовалась за подругу, что сразу же после объявлений новой обладательницы титула начала прыгать по сцене, кричать от восторга и обнимать счастливицу.

Сайт kp.ru писал, что церемония награждения состоялась 14 декабря в Лондоне. Корона досталась 23-летней Тони-Энн Сингх, которая увлекается психологией, гендерными исследованиями, медициной, в целом, и музыкой.

Победительница конкурса "Мисс мира 2019" (посередине) с другими претендентками на коронуФото: REUTERS

Никачи Дуглас находилась в числе пяти финалисток конкурса, и еще до объявления результатов выглядела счастливой. Казалось, проигрыш совсем ее не расстроил. Интернет-пользователи были весьма тронуты таким отношением.

"Мы действительно не заслуживаем наших прекрасных нигерийских королев, говорю вам. Их любовь, их поддержка просто неописуем", - прокомментировал видео пользователь Twitter под ником PreciousMalesa.

Пользователи хотят себе такого же друга, как "Мисс Нигерия"

"В 2020 году готов видеть рядом с собой лишь таких друзей, как "Мисс Нигерия", - написал justcallhermom.

"Вот как женщины поддерживают женщин! "Мисс Нигерия", будь мои другом!", - обратилась к Никачи GiGiandMe517.

"Удивительно, но за многие годы наблюдения за конкурсом, я никогда не видел другой участницы, которая была бы так взволнована чьей-то победой. "Мисс Нигерия" вы просто лучшая", - добавил millibrown1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750518" frameborder="0"></iframe> В сети вирусится потрясающая реакция Мисс Нигерии на победу представительницы Ямайки Тони-Энн Сингх в конкурсе «Мисс мира 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU