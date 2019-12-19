2019-12-19T11:04:37+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Москве

Скорость ветра будет достигать 22 м/с
Ася КУЗНЕЦОВА
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Такой сильный и плотный ветер - редкость для декабряТакой сильный и плотный ветер - редкость для декабряФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Москве объявлен повышенный уровень опасности из-за порывистого ветра, который будет достигать 22 метра в секунду.

Главное управление МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение и уже разослало смс с предупреждением об ураганном ветре, который по прогнозам продлится с полуночи до 21:00 19 декабря. Спасатели рекомендуют не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать около них автомобили.

Главный специалист метеобюро Москвы и Подмосковья Татьяна Позднякова отмечает, что такой сильный ветер - большая редкость для декабря.

- Последний раз такое явление было в 1982 году, тогда порывы ветра тоже достигали скорости более 20 м/с, а всего за всю историю метеонаблюдений, таких случаев было два, - поясняет Позднякова. - Что до температурного рекорда, который обещали ранее, то он может случиться в ночь на 19 декабря. Воздух в столичном регионе сможет потеплеть до +5…+6 градусов. Если это произойдет, то это, безусловно, будет рекорд нынешней зимы, - цитирует "РГ" метеоролога.

К вечеру 19 декабря температура начнёт снижаться до +1-0 градусов

Ранее сайт kp.ru писал об аномально тёплом ноябре 2019 года для последних 150 лет, а также о том, что Москва побила температурный рекорд 1886 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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