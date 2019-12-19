В журнале Financial Times назвали Человеком года гендиректора Microsoft
В Financial Times назвали Человека 2019 года. Им стал генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла. Он возглавляет предприятие уже шесть лет. В журнале посчитали, сколько заработали при его правлении другие акционеры. Оказалось, что совокупная прибыль составили больше 1 триллиона долларов. В издании утверждают, что до прихода Наделла к посту гендиректора, Microsoft «выглядела так, будто она стремительно отставала от жизни с технологической точки зрения».
- Контролируя одну из немногих платформ облачных вычислений, которая претендует на то, чтобы доминировать на следующем этапе технологического развития, корпорация, вероятно, будет оказывать значительное влияние на будущее бизнеса и общества, - сообщают в журнале.
Хотя авторы статьи признаются, что пока делать выводы о влиянии Наделла на корпорацию.
Мужчиной года по версии журнала People стал музыкант Джон Ледженд.
ИСТОЧНИК KP.RU